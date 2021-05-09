Eskişehir'in kırsalında nadas sürümlerinde sona gelindi
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Eskişehir'in kırsalında nadas sürümlerinde sona gelindi

Eskişehir'in kırsalında nadas sürümlerinde sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de geçtiğimiz sezon hasat kaldırılan kıraç toprakların dinlendirilmesi için yapılan nadas sürümünde sona gelindi.

Eskişehir'de geçtiğimiz sezon hasat kaldırılan kıraç toprakların dinlendirilmesi için yapılan nadas sürümünde sona gelindi.

Eskişehir'in kırsal kesimlerinde bulunan Karaçam Mahallesi'nde 'kıraç' diye tabir edilen su bakımından zayıf olan tarım arazilerinde tarlası olan çiftçiler, nadas sürümünde sona geldi. Yaklaşık 1 ay öce başlanılan nadas sürümünün ardından geçtiğimiz hasat döneminde ürün alınan tarlalar, yaklaşık bir sene dinlenmeye bırakılacak. Kıraç toprağın nadas bırakılmasının sebebi ise hem topraktaki nem oranını arttırmak hem de zararlı otlardan arındırmak. Bu sayede bir dahaki yıl tarla ekildiğinde daha çok verim elde edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, bu sene yağış miktarının tatmin edici oluşu çiftçileri bir dahaki dönem için umutlandırıyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in kırsalında nadas sürümlerinde sona gelindi
Eskişehir'in kırsalında nadas sürümlerinde sona gelindi
Eskişehir'in kırsalında nadas sürümlerinde sona gelindi
Eskişehir'in kırsalında nadas sürümlerinde sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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