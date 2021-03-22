Eskişehir'in istihdam oranı yüksek, işsizlik oranı daha düşük çıktı
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Eskişehir'in istihdam oranı yüksek, işsizlik oranı daha düşük çıktı

22.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:54
Eskişehir'in istihdam oranı yüksek, işsizlik oranı daha düşük çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun yayınladığı İşgücü İstatistikleri 2020 verilerine göre; Eskişehir'in de yer aldığı bölgedeki işsizlik oranı ülke ortalamasının altında, istihdam oranı ise üstünde çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun yayınladığı İşgücü İstatistikleri 2020 verilerine göre; Eskişehir'in de yer aldığı bölgedeki işsizlik oranı ülke ortalamasının altında, istihdam oranı ise üstünde çıktı.

Yayınlanan verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 42,8 oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dahil olduğu TR 41 bölgesindeki işsizlik oranının Türkiye geneline kıyasla düşük, istihdam oranının ise yüksek olduğu görüldü. Bu bölgede işsizlik oranı yüzde 9,6, istihdam oranı ise yüzde 44,5 olarak açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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