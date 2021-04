Eskişehir'in ilk kadın otobüs şoförleri deneyimlerini paylaştı

2020 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayan kadın otobüs şoförleri, iş başvurusunda bulunacak ve çalışma arkadaşları olacak kadınlar için şoförlük deneyimlerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayacak kadın şoför adayları için açıklamalarda bulunan deneyimli kadın şoförler, her kadının her işi yapabileceğini belirterek, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmaktan çok mutluyuz. Yeni iş başvurusunda bulunacak kadınlar gönül rahatlığıyla başvuruda bulunabilirler. Eskişehir halkı trafikte bizlere karşı çok saygılı. Hem taşıdığımız yolculardan hem de trafikte bizimle karşılaşan sürücülerden bu güne kadar hep iyi tepkiler aldık. Eskişehir'in aydın halkı bizleri şoför koltuğunda gördüğünde mutlu oluyor. Kadınların imkânları elinden alınmadığında her işi layıkıyla yapabileceğine inanıyoruz. İş başvurusunda bulunacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden hoş geldin diyor ve bu yolculukta kendileri başarılar diliyoruz. Başta bizlere bu istihdamı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ve desteklerini bizlerden esirgemeyen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri ile düşüncelerini dile getirdiler.

Kadın istihdamına çok önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Tramvaylarımız hizmete başladığı günden itibaren kadın vatmanlarımız görev yapıyor. Kadın otobüs şoförlerimiz de geçen yıl otobüs filomuzda çalışmaya başladı. Ulaşım filomuzda kadın istihdamını arttırmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen kadın adaylarımız belgeleri ile birlikte Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza bekliyoruz" dedi.

