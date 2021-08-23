Eskişehir'in ilçelerinde senfoni rüzgarı esiyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası yaz dönemi etkinlikleri kapsamında Eskişehir'in ilçelerinde müzikseverlerle buluşuyor.

Orkestranın sanatçılarından oluşan Bakır Üflemeli Beşlisinin ilk durağı Mihalıççık.

Eskişehir Senfoni Orkestrası açık hava konserleri ile Eskişehir'in farklı bölgelerinde etkinliklerini sürdürüyor. İlçelerde klasik müziği yaygınlaştırmak adına düzenlenen senfoni konserlerinin ilki Mihalıççık ilçesinde gerçekleştirilecek.

27 Ağustos Cuma saat 20.00'da Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, orkestra bünyesinde görev yapan Deniz Özerk, Alper Ünal, Orçun Armutlu, Emre Kaan Akpınar ve Berke Buğra Gökkaya'dan oluşan Bakır Üflemeli Beşlisi, yerli ve yabancı bestecilerin klasik eserlerinden oluşan bir konserle ilçe halkıyla buluşacaklar.

Senfoni sanatçılarının farklı çalgı aleti grupları oluşturarak düzenleyeceği etkinliklerin, yaz boyunca sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: Bültenler