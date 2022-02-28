ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre ocak ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2022 ocak ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 12,9 artarak 92 milyon 819 bin dolar, ithalat ise yüzde 13,2 artarak 2022 ocak ayında 79 milyon 255 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 54,2 arttı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi