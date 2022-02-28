Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre ocak ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre ocak ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2022 ocak ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 12,9 artarak 92 milyon 819 bin dolar, ithalat ise yüzde 13,2 artarak 2022 ocak ayında 79 milyon 255 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 54,2 arttı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title