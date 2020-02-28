28.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:55

Yılın ilk ayında bir önceki döneme göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2020 Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 4,5 artarak 91 milyon 162 bin dolar, ithalat ise yüzde 21,5 artarak 73 milyon 593 bin dolar olarak gerçekleşti.



Ülkedeki genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4, ithalat yüzde 18,8 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA