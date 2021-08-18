Eskişehir'in Han ilçesinde lavanta hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'in Han ilçesinde lavanta hasadı başladı

Eskişehir'in Han ilçesinde lavanta hasadı başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

2019 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Han Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirdiği şehrimizin en büyük lavanta bahçesinde çalışmalar sürüyor.

Ekonomik yönden zor günlerden geçen üreticiler için hayata geçirilen projelerden biri olan Han ilçesindeki lavanta bahçesinde, ot temizleme ve çapalama çalışmalarının sonrasında lavanta hasadı başladı. Proje kapsamında hasadı yapılan lavantalardan, Han'daki kadınlar doğal sabun üretiyor. Kadınlara gelir kaynağı olan 55 dekarlık lavanta bahçesi ile üreticiyi klasik tarım dışında alternatif ürünlerden daha fazla gelir elde etmesi ve Han'da Frig Vadisi'nin de canlandırılması amaçlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi yetkilileri ile lavanta bahçesini inceleyen Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, "Bu proje sayesinde Han ilçemiz lavanta kokuyor. İlçemizde yaşayan kadın emekçilerimiz burada yetişen lavantalar ile doğal, el emeği sabunlar üretiyor ve kendilerine kazanç sağlıyor. Han ilçemizin gelişmesi ve turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Işın Karaca Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Mesut Özil Samet Aybaba Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'in Han ilçesinde lavanta hasadı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:02:54. #1.15#

title