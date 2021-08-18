Eskişehir'in Han ilçesinde lavanta hasadı başladı

2019 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Han Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirdiği şehrimizin en büyük lavanta bahçesinde çalışmalar sürüyor.

Ekonomik yönden zor günlerden geçen üreticiler için hayata geçirilen projelerden biri olan Han ilçesindeki lavanta bahçesinde, ot temizleme ve çapalama çalışmalarının sonrasında lavanta hasadı başladı. Proje kapsamında hasadı yapılan lavantalardan, Han'daki kadınlar doğal sabun üretiyor. Kadınlara gelir kaynağı olan 55 dekarlık lavanta bahçesi ile üreticiyi klasik tarım dışında alternatif ürünlerden daha fazla gelir elde etmesi ve Han'da Frig Vadisi'nin de canlandırılması amaçlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi yetkilileri ile lavanta bahçesini inceleyen Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, "Bu proje sayesinde Han ilçemiz lavanta kokuyor. İlçemizde yaşayan kadın emekçilerimiz burada yetişen lavantalar ile doğal, el emeği sabunlar üretiyor ve kendilerine kazanç sağlıyor. Han ilçemizin gelişmesi ve turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler