Eskişehir'in 'Geleneksel Kartopu Savaşları' Başladı

Eskişehir'de, kent merkezine mevsimin ilk kar yaşışıyla birlikte üniversite öğrencileri sokağa döküldü. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışında gençler doyasıya kartopu savaşı yaptı.

Eskişehir halkı tarafından hasretle beklenen kar yağışı şehre ulaştı. Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan mevsimin ilk kar yağışı 7'den 70'e tüm halkı adeta sokağa döktü. İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan kavşakta ise, her yıl kartopu savaşı yapmak üzere toplanan üniversite öğrencileri yine yerini aldı. Burada karın tadını doyasıya çıkaran gençler, gruplar halinde belirledikleri bölgelerini kartoplarıyla korudu. Savaş sahnelerini aratmayan renkli görüntülerde öğrenciler, soğuk Eskişehir gecesini adeta ısıttı.

Öte yandan gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen gençler, olaysız şekilde dağıldı. - ESKİŞEHİR