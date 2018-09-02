Eskişehir'in düşmandan kurtuluşu coşkuyla kutlandı

2 Eylül Eskişehir'in işgalden kurtuluşu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları sabah saatlerinde Odunpazarı'nda başladı. Odunpazarı Dernekler Platformu'nun düzenlediği 'Kurtuluş Yürüyüşüne' yüzlerce Eskişehirli ellerinde Türk bayrakları katıldı. Odunpazarı Kent Meydanında başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Buradaki törene AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Odunpazarı Dernekler Platformu Başkanı Volkan Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplanan kalabalığa seslenen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Öncesinde teşekkür ediyorum burada hep birlikte olduğumuz için. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Odunpazarı Dernekler Platformu'na ve Başkanı Volkan Doğan'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fiili dua örgütledikleri için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi napcez? Bir yürüyüş eyleyeceğiz. Tıpkı 96 sene önce babalarımızın, dedelerimizin buradan yaptıkları gibi. Hadi bismillah" diye konuştu.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise, "Sabaha, güne böyle başlıyoruz. Aynı heyecan, aynı ruhla. Sadece 96 yıl önce değil yüzyıllardır bu millet, Türk milleti bu mücadeleyi veriyor ve bundan sonra da verecek. Ama şu an da buradaki bu coşku ve beraberlik daha çok fazla mücadeleye hazır olduğumuzun da en büyük göstergesi. Allah hepinizden razı olsun. Biz kuruluştan kurtuluşa diyoruz. Her türlü mücadeleye hazırız. Yeter ki milletimiz birlik, beraberlik içinde olsun. Onun için uğraşıyoruz ve bundan sonra da sizlerle birlikte inşallah çok daha güzel şeylere imza atacağımıza eminim. Allah hepinizden razı olsun, günümüz kutlu olsun. Eskişehirimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmalar bittikten sonra coşkulu kalabalık Atatürk Caddesi'nden resmi törenin yapılacağı Vilayet Meydanı'na doğru yürüdü. Meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na sırasıyla Eskişehir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin çelengi sunuldu. Ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Tören öğrencilerin şiir ve halk oyunları gösterilerinin izlenmesiyle sona erdi.

Öte yandan Valilik Meydanındaki törene; Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Muhittin Varol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Nabi Avcı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.