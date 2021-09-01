Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu Odunpazarı Meydanı'nda kutlanacak
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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu Odunpazarı Meydanı'nda kutlanacak

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu Odunpazarı Meydanı'nda kutlanacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'in kurtuluşunu Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştireceği etkinlik ile kutlayacak.

20.00'de başlayacak kutlama etkinlikleri kapsamında halk dansları gösterisi ve konser düzenlenecek.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü nedeniyle kutlama etkinliği düzenleyecek. 2 Eylül 2021 Perşembe günü (YARIN) gerçekleştirilecek olan etkinlikler, saat 20.00'de Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenecek. Kutlama etkinlikleri kapsamında Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Dansları Ekibi halk dansları gösterisi yapacak. Ardında da Sosyal İşler Müdürlüğü eğitmenlerinden Gönül Onar sahneye çıkarak şarkı ve ezgilerini Eskişehir'in kurtuluşu için seslendirecek.

Kutlama etkinliklerine tüm Eskişehirlilerin davetli olduğunu belirten yetkililer, "Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunu tarihe tanıklık etmiş Odunpazarı Meydanı'nda marşlar, türküler söyleyerek; büyük bir coşku ile kutlayacağız. Kutlama etkinliklerimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu Odunpazarı Meydanı'nda kutlanacak - Haberler
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