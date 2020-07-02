Eskişehir'in dış ticaret rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2020 Mayıs ayında Eskişehir'de ihracat da ithalat da azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2020 Mayıs ayında Eskişehir'de ihracat da ithalat da azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2020 Mayıs ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 52,4 azalarak 48 milyon 212 bin dolar, ithalat ise yüzde 32,7 azalarak 2020 Mayıs ayında 46 milyon 418 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ise Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 40,9, ithalat yüzde 27,8 azaldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA