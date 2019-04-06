Eskişehir'in Çifteler İlçesinde Oylar Yeniden Sayılacak (2)

YSK, YENİDEN SAYIM KARARLARINI KALDIRDI

Eskişehir'de İl Seçim Kurulu tarafından Çifteler ve Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kaldırıldı. Odunpazarı ilçesinde CHP'li aday Kazım Kurt ile Çifteler ilçesinde sandıktan 8 oy farkla birinci çıkan MHP'li aday Kadir Bıyık'ın belediye başkanlığı kesinleşmiş oldu.

Kaynak: DHA