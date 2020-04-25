Eskişehir'in cadde ve sokaklarında sessizlik bugün de sürdü ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde de sessizlik devam etti.

ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde de sessizlik devam etti. Genel olarak yasağa uyulduğu gözlenirken, aç kalan güvercinleri sokaklarda devriye görevi yapan mahalle bekçileri besledi. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde de Eskişehir sokakları boş kaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler üzerinde trafik uygulaması yaptı. Yasağa uymayan sürücülere ceza uyguladı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Mu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Mu haber e Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 80 kişilik personelle 24 saat esasıyla sokak kameraları ile denetim yapıyor. Ana cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçeler de mobese kameralarıyla kontrol ediliyor. Yasağa rağmen dışarı çıktığı tespit edilenlere ise idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca bazı mahallelerde İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri de drone ile sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri tespit ediyor. Yasak kapsamında halkın ekmek ihtiyacını karşılamak için fırınlar özel araçlarıyla sokakları gezerek, satış yapıyor. Sokaklarda yasağı denetlemek için devriye gezen mahalle bekçileri ile belediyelerin veteriner ekipleri de aç kalan sokak hayvanlarıyla güvercinleri besliyor.

Kaynak: DHA