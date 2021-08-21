Eskişehir'in bitmeyen trafik çilesi
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Eskişehir'in bitmeyen trafik çilesi

Eskişehir'in bitmeyen trafik çilesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir-Bursa karayolunda mesai çıkışı saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin güçlükle ilerleyişi araç kamerasına yansıdı.

Eskişehir-Bursa karayolunda mesai çıkışı saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin güçlükle ilerleyişi araç kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de yoğun araç trafiği sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Özellikle hafta içi mesai çıkışı saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolunda oluşan yoğunluk adeta boğaz köprüsü trafiğini aratmıyor. Hususi araçlar ve Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkan personel servislerinin mecburi karayolunu kullanması nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına geliyor. Her gün yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler, karayolundaki yoğunluk nedeniyle sürekli kazaların meydana geldiğini belirtti. Karayolundaki yoğunluk bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in bitmeyen trafik çilesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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