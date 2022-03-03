Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haberler

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Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

AA, Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar dolayısıyla bugün eğitime ara verildi.

MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar dolayısıyla bugün eğitime ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, Günyüzü, Mihalıççık ve Han ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda, Sivrihisar ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

İl merkezi ve diğer ilçelerde eğitimin devam ettiği öğrenildi.

AA / Deniz Açık - Güncel

Mihalıççık, Eskişehir, Hisarcık, kar, Güncel, Haberler

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