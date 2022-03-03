Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
AA, Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar dolayısıyla bugün eğitime ara verildi.
MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar dolayısıyla bugün eğitime ara verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, Günyüzü, Mihalıççık ve Han ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda, Sivrihisar ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesini kararlaştırdı.
İl merkezi ve diğer ilçelerde eğitimin devam ettiği öğrenildi.
AA / Deniz Açık - Güncel