Eskişehir'in ara sokaklarından kötü manzaralar
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Eskişehir'in ara sokaklarından kötü manzaralar

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Eskişehir'in ara sokaklarından kötü manzaralar

Eskişehir'de birçok binanın sprey boyalarla çeşitli yazılar yazılmış duvarları, şehrin ara sokaklarında kötü manzaralara sebep olurken bazı yazıların üzeri kapansa da yenileri gelmeye devam ediyor.

Eskişehir'de birçok binanın sprey boyalarla çeşitli yazılar yazılmış duvarları, şehrin ara sokaklarında kötü manzaralara sebep olurken bazı yazıların üzeri kapansa da yenileri gelmeye devam ediyor.

Eskişehir'in Yenibağlar ve Eskibağlar mahallelerinin ara sokaklarında bulunan birçok binanın duvarı, kimliği belirsiz kişilerce birçok yazı yazılarak kirletiliyor. Gerek siyasi, gerekse kişisel çeşitli yazıların bulunduğu bazı duvarlar, sokaklarda kötü manzaralara sebep oluyor. Üst üste yazılar yazılmış duvarların kötü görüntüsü bina sahipleri ve yöneticiler tarafından boyayla kapatılmaya çalışılsa da yeni boyanan duvarlar da kimliği belirsiz kişilerin yazılarından nasibini alıyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in ara sokaklarından kötü manzaralar
Eskişehir'in ara sokaklarından kötü manzaralar
Eskişehir'in ara sokaklarından kötü manzaralar
Eskişehir'in ara sokaklarından kötü manzaralar
Eskişehir'in ara sokaklarından kötü manzaralar
Eskişehir'in ara sokaklarından kötü manzaralar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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