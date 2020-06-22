Eskişehir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü'nden ESKÜDER'e nezaket ziyareti
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Eskişehir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü'nden ESKÜDER'e nezaket ziyareti

Eskişehir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Nihat Bahar, Eskişehir Kültür Sanat Derneği'ne (ESKÜDER) nezaket ziyaretinde bulundular.

Eskişehir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü'nden ESKÜDER'e nezaket ziyareti
22.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:42

Eskişehir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Nihat Bahar, Eskişehir Kültür Sanat Derneği'ne (ESKÜDER) nezaket ziyaretinde bulundular.

Müdürlük Şefi Sinan Akkoyu'un da katıldığı ziyarette, Dernek Başkanı Gazi Durusu, çalışmaları hakkında bilgi verdi ve karşılıklı bilgi alış-verişin de bulunuldu. Ziyaret; olumlu atmosfer havası içerisinde gerçekleştirildi. Eskişehir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Nihat Bahar ise ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sivil toplumu ilgilendiren mevzuat, güncel konular ve derneğin faaliyet gösterdiği alanlarda yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Eskişehir ili sınırları içerisinde bin 488 dernek bulunmaktadır. Dernek beyannameleri, bildirimler ile dernek genel kurul toplantılarının 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelendiği, yapılması gereken bildirimlerin Ağustos ayı içerisinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Eskişehir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekir" dedi.

Bahar, "Son yapılan mevzuat değişikliğine göre Dernekler; 45 gün içinde üyelik girişleri ve üye istifalarının Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)'e girişini yapmaları gerekir. Diğer tüm bildirimlerin ise 30 gün içinde DERBİS'e girilmesinin zorunludur. İlimizde faaliyet gösteren bütün derneklerimizi ziyaret etmek istiyoruz, ancak imkanlarımız ölçüsünde pek mümkün olmasa da kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık, bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Misafirperverliklerinden ötürü dernek yöneticilerimize teşekkür ediyor, sivil toplumun güçlenmesi ve gelişmesi adına yürüttükleri kültür ve sanat faaliyetlerinde kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu de ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek yaptığı açıklamada; "Derneğimiz, kültür ve sanat derneğidir. Amacımız, Eskişehir'imizin kültür ve sanatına hizmet etmektedir ve kapımız herkese açıktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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