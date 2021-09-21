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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'den Dünya Alzheimer Günü açıklaması

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'den Dünya Alzheimer Günü açıklaması

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, alzheimer hastalığının nedenleri arasında kalıtsal faktörlerin, beyinde protein birikiminin, beyin hücrelerinin ölümünün, sinirsel iletimin bozulmasının ve çeşitli zehirli maddelerin yer aldığını bildirdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, alzheimer hastalığının nedenleri arasında kalıtsal faktörlerin, beyinde protein birikiminin, beyin hücrelerinin ölümünün, sinirsel iletimin bozulmasının ve çeşitli zehirli maddelerin yer aldığını bildirdi.

Prof. Dr. Bilge, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bunama ya da demans olarak bilinen alzheimer hastalığının günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici kronik bir beyin hastalığı olduğunu belirtti.

Alzheimer hastalığının yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığı olduğu değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Uğur Bilge, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Alzheimer hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65 yaş sonrasında hastalığın görülme sıklığının sürekli artış içinde olduğu bilinmektedir. Ülkemizin nüfus yaşlanma hızı dikkate alındığında genç nüfusun giderek yaşlanacağı ve 30-40 yıl sonra alzheimer hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağı düşünülmektedir. Ülkemiz ve dünya nüfusu giderek yaşlanmakta ve alzheimer hastalığının ülkemiz ve dünya için önemi artmakta olup tüm dünyada 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak anılmaktadır."

Prof. Dr. Bilge, hastalığının ilk belirtisi genellikle unutkanlık olduğunu ifade ederek, "Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğü gibi zihinsel bozukluklar ve huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu, hayal görme, depresyon gibi davranışsal bozukluklar görülebilir. Alzheimer hastalığının nedenleri arasında kalıtsal faktörler, beyinde protein birikimi, beyin hücrelerinin ölümü, sinirsel iletimin bozulması, çeşitli zehirli maddeler yer almaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe, alzheimerin görülme ihtimali artar. Fakat hastalığın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir, bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve hastalığın semptomları azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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