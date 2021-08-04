Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ilçeleri gezdi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ilçeleri gezdi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ilçeleri gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, ilçelerde devam eden sağlık kuruluşlarının inşaatlarını gezdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, ilçelerde devam eden sağlık kuruluşlarının inşaatlarını gezdi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge Çifteler İlçesinde inşaatı devam eden Çifteler Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binaları inşaatında incelemelerde bulundu. Ardından Sivrihisar İlçesine giden Bilge, yapımına başlanan 40 yataklı Sivrihisar Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası ve Kaymaz Mahallesinde yapımına başlanan Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binaları inşaatını gezdi. Sağlık personeliyle bir araya gelen Bilge, çalışanların istek ve önerilerini dinledi. Ardından Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları da ziyaret eden Sağlık İl Müdürü Bilge, durumları hakkında başhekimlerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ilçeleri gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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