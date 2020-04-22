Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge koronavirüs tedavisi gören hastaları ziyaret etti Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge koronavirüs tedavisi gören hastaları ziyaret ettiği bildirildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge koronavirüs tedavisi gören hastaları ziyaret ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Prof. Dr. Bilge ve beraberindeki idareciler Yunus Emre Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) teşhisiyle yatarak tedavi gören hastalara ziyaret etti, test sonuçları pozitif çıkan hastaların sorunlarını dinledi, geçmiş olsun temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesini acil servis ile enfeksiyon kliniğinde incelemeler de bulunan Bilge, karşılaştığı hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini ileterek yeni tip koronavirüs hastalığı hakkında bilgiler aktardığı belirtildi.

Kaynak: AA