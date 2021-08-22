Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge, delta varyantına dikkati çekerek aşı çağrısı yaptı Açıklaması
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge, delta varyantına dikkati çekerek aşı çağrısı yaptı Açıklaması

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge, delta varyantına dikkati çekerek aşı çağrısı yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Sağlık

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, şu andaki Kovid-19'un geçen yılki hastalıkla aynı olmadığını belirterek, "Delta varyantı daha bulaşıcı, daha genç yaştaki insanları etkiliyor ve 3-4 kat daha fazla kişiyi enfekte ediyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, şu andaki Kovid-19'un geçen yılki hastalıkla aynı olmadığını belirterek, "Delta varyantı daha bulaşıcı, daha genç yaştaki insanları etkiliyor ve 3-4 kat daha fazla kişiyi enfekte ediyor." ifadesini kullandı.

Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, insanların elinde temizlik, maske, mesafe ve aşı dışında Kovid-19'a karşı şu an için başka etkin bir silahın bulunmadığını vurguladı.

Aşının önemine dikkati çeken Bilge, şöyle devam etti:

"Herkes şunu bilmeli ki en ağır hastalarımız aşılanmamış enfekte Kovid-19 hastalarımızdır. Durumları çok hızlı değişebiliyor. İyileştiklerini düşündüğünüz anda birden kötüleşebiliyor ve ölebiliyorlar. Bazı hastalarımızda ise yoğun bakımdan çıktıktan sonra ömür boyu yaşam kalitesinde bozulmaya neden olacak sekeller kalabiliyor. Bu, sevdiklerinizle birlikte kaliteli vakit geçiremeyebileceğiniz, hayatınızın geri kalanını Kovid-19 sonrası ortaya çıkan yeni rahatsızlıklar nedeniyle poliklinik kontrolü ve hastane yatışları ile geçirebileceğiniz hatta yaşam sürenizi kısaltmanız anlamına gelebilir. Kovid-19'dan iyileşen hastalar için açtığımız poliklinikte de yaşam kalitesinin ne kadar düşebildiğini görüyoruz. Atlatılmış olmasına rağmen ciddi akciğer hasarları ve buna bağlı olarak merdiven çıkarken zorlanma dahil birçok kısıtlılık görüyoruz."

"En azından diğer hastaların ve sevdiklerinin sağlığını da korumak için aşılanmalılar"

Bilge, Kovid-19'un sadece yaşlıları öldürdüğüne, gençlerde etki etmediğine, grip gibi atlatıldığına inananlar olduğunu belirtti.

Durumun ciddiyetinin hastalığa yakalanınca anlaşıldığını kaydeden Bilge, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şunu kabul etmeliyiz ki şu andaki Kovid-19, geçen yılki hastalık ile aynı değil. Delta varyantı daha bulaşıcı, daha genç yaştaki insanları etkiliyor ve 3-4 kat daha fazla kişiyi enfekte ediyor. Yani önceki Kovid-19, 2-3 kişiyi enfekte ederken delta varyantı 6-8 kişiyi enfekte edebiliyor. İnsanlar eğer aşılanmamaya devam eder ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymazlarsa hastaneler Kovid-19 hastalarına bakmaktan yorgun düşer ve rutin hizmetlerde de aksamalar meydana gelir. İnsanlar en azından diğer hastaların ve sevdiklerinin sağlığını da korumak için aşılanmalılar. Aşılama sadece bir kişiyle, sadece sizinle ilgili bir durum değil, medeni bir toplumda birlikte yaşıyoruz ve aşı herkes için yaptığınız bir iyiliktir.

Herkes bulaş zincirini kırmanın zorunluluğunu ve bunu birbirlerine yardım etmek için bir şans olduğunu ve yayılmayı durdurmak için aşının gerekliliğini anlamalı. Enfekte ettiğiniz kişi hiç tanımadığınız biri olabildiği gibi en sevdiğiniz kişi de olabilir."

Sosyal medyadaki aşıyla ilgili olumsuz paylaşımlara itibar edilmemesini isteyen Bilge, bu tür konuların Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kurum ve kuruluşların internet sitelerinden araştırılması gerektiğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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