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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Delta varyantına karşı aşı çağrısı yaptı Açıklaması

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Delta varyantına karşı aşı çağrısı yaptı Açıklaması

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki herkesin aşılanmasının önerildiğini bildirdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki herkesin aşılanmasının önerildiğini bildirdi.

Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, Delta varyantının şu anda yeni Kovid-19 vakalarının büyük çoğunluğunu oluşturduğunu belirterek, bu varyantın koronavirüsün önceki versiyonlarına göre daha bulaşıcı olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Bilge, şöyle devam etti:

"Kovid-19 aşısı ile oluşan virüsü nötralize eden antikorlar vücutta dolaşır, virüsü tanır ve ona bağlanır ve böylece virüsün hücrelere girmesini ve çoğalmasını engeller. Aşı ile oluşan bloke edici antikorlar virüse bağlanarak, virüsün hastaneye yatış, sekeller ve ölüm gibi komplikasyonlarına engel olur. Bu şekilde Kovid-19'a karşı yüksek koruma sağlar. Delta varyantının orijinal veya Alfa varyantlarından daha bulaşıcı olmasının yanı sıra daha önce sadece hafif enfeksiyonların görüldüğü yaş gruplarında artık daha ciddi hastalıklara ve buna bağlı olarak hastane yatışlarına neden olmaktadır. Dünyada son dönemde Kovid-19'un daha genç yaşlara inmesiyle gebelerde de bu hastalığın görülme sıklığında artış olmakta ve buna bağlı olarak gebelerde de Kovid-19'a bağlı ölümler görülmektedir. Hamilelik hem Kovid-19'a bağlı ciddi hastalık riskini hem de erken doğum riskini artırır. Kovid-19 gebelerde daha şiddetli seyretmektedir. Bu nedenle hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin Kovid-19'a karşı aşılanması önerilmektedir."

Bilge, gebelikte hem mRNA hem de inaktif Kovid-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde, hamilelerin aşılanmasının tavsiye edildiği bilgisini verdi.

Yapılan araştırmalarla, aşılamanın gebelerin düşük riskini artırmadığının bilindiğini, aşıların kısırlığa neden olmadığını kaydeden Bilge, "Delta varyantı, özellikle aşılanmamış veya sadece kısmen aşılanmış olan kişilerde iki kat daha fazla hastaneye yatışa neden olmaktadır. Genç yetişkinlerin de tam, yani 2 doz olarak aşılanması eskisinden daha da önemli çünkü bu yaş grubunun şiddetli Kovid-19 hastası olmayacakları önyargısı ne yazık ki artık doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Doğal bağışıklığın, düşünülenden daha erken azalırken, aşıların daha güçlü ve uzun bağışıklık sağlayabileceğine yönelik teorilerin de olduğunu ifade eden Bilge, bu nedenle hastalığı atlatanların da mutlaka tam doz aşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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