Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden Barış Pınarı Harekâtına destek

16.10.2019 12:07

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibinden 12 kişilik sağlık personeli, Barış Pınarı Harekatı'nda sağlık hizmeti vermek ve sınır hattına kurulan sahra hastanelerinde görev yapmak üzere Şanlıurfa'ya uğurlandı.



Uğurlama sırasında konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, harekatın önemine vurgu yaparak, "Barış Pınarı Harekatı hem ülkemizin sınır güvenliği açısından hem de muhtemel terör eylemlerine bir önlem alınması açısından büyük önem taşıyor. Bizler de sağlık camiası olarak askerimizin yanında olmaya, sağlık hizmetlerinde görev almaya her zaman hazırız. Başta askerimiz ve görev yapacak olan sağlık ekiplerimizin de harekat sonrası ailelerine, memleketlerine sağ salim dönmelerini temenni ediyorum. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.



Sınır hattında görev yapacak olan ekip için gerçekleştirilen uğurlama törenine Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetler Başkanı Dr. Erdinç Özkürt ve kurum başkan ve başkan yardımcıları da katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA