Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'tan 'okulları açık tutma' çağrısı Açıklaması - Haberler
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'tan "okulları açık tutma" çağrısı Açıklaması

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'tan

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okulları açık tutmak için herkese görev düştüğünü belirterek, "Her yer açıkken okulların kapalı olması geleceğimizi heba etmek demektir.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okulları açık tutmak için herkese görev düştüğünü belirterek, "Her yer açıkken okulların kapalı olması geleceğimizi heba etmek demektir. Bu bir milli meseledir, bu milli meselede seferberlik şarttır." dedi.

Vilayet Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başlanan İlköğretim Haftası programında saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Cırıt, törende yaptığı konuşmada, soran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözme becerilerine sahip, gelişmeye açık, çağdaş, demokrat bireyler yetiştirecek eğitimin çocuklara sınıf ortamlarında verilmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmen ve öğrencilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaklaşık 1,5 yıl EBA TV ve çevrim içi programlarla bir araya geldiğini anlatan Cırıt, "Yüz yüze eğitime kesintisiz olarak 6 Eylül itibarıyla başlamış bulunmaktayız. Okullarımızda vaka ve süreçleri takip etmek için elektronik takip sistemi ayrıca Bakanlık bünyesinde Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kuruldu. Eskişehir genelinde 425 okulumuzda 137 bin öğrencimizi her kademede okullarımızla buluşturduk." diye konuştu.

Hakan Cırıt, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı algoritmaya uyarak okullardaki tedbirleri maksimum düzeyde uyguladıklarını vurguladı.

Öğretmenlere ve okul idarecilerine seslenen Cırıt, şunları belirtti:

"Pandemi sürecinin tam manasıyla bitmesi, sevdiklerimizi korumamız, sanayinin en üst düzeyde çalışması, bakkal Mehmet amcanın dükkanı kapatmaması, lokantacı Ahmet ağabeyin çalışanlarını işten çıkarmaması, evlatlarımızın okullarına güvenle gidip gelmesi, büyüklerimizin ziyaretine gidebilmemiz için lütfen aşı olalım. Aşı bu hastalığın yayılmasını ve hastalanırsak hastalığın daha hafif geçmesini sağlar. PCR testimizi muhakkak yaptırmamız, aşı olmayan arkadaşlarımızın en önemli ödevidir. Hem kendisi hem ailesi hem de öğrencileri için bu şarttır. Hasta olmadığınızı zannederken hastaysanız eğer, bu hastalığı tüm sınıfa, ailenize, çevrenize bulaştırma hakkınız yok. Lütfen uyarılarımızı dikkate alınız. Çünkü okullarımızı açık tutmak için herkese görev düşmektedir. Her yer açıkken okulların kapalı olması geleceğimizi heba etmek demektir. Bu bir milli meseledir, bu milli meselede seferberlik şarttır. Okullarımız en güvenli yerlerdir."

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'tan 'okulları açık tutma' çağrısı Açıklaması - Haberler
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