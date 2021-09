Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Staj Programı Sertifika Töreni yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle göç ile ilgili iş ve işlemleri yönetiyor, kurguluyor ve yürütüyor." dedi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen "Staj Programı Sertifika Töreni", üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesi'nde bulunan Salon 2016'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Ok, staj programına yaklaşık 500 kişinin başvurduğunu belirterek, bu kişilerden 70'inin İl Göç İdaresi Müdürlüğünde staj yaptığını söyledi.

Türkiye'de 192 ülkeden 5 milyon 500 bin insanı misafir ettiklerini dile getiren Ok, "Bunların 300 bini de 185 farklı uyruktan uluslararası öğrenci. Türkiye'de bize misafir oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Ok, uluslararası öğrencilerin, son derece kaliteli eğitim ve öğretim kurumlarında meslek sahibi olduğunu anlattı.

"Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin veya kendi ülkenizde bir mesleği edindiğiniz, görev aldığınız zaman inanıyoruz ki aziz Türk milletinin, şanlı Türk devletinin bu konuda gerçekleştirmiş olduğu kapasiteyi, haklı ve gururlu sesimizi dünyanın her yerine ulaştırabilirsiniz. Devletimizin yaptığı işlerle gurur duyuyorum. Büyük bir iddia ile her yerde dillendirip ve seslendiriyorum. Hem uluslararası platformlarda hem de ülkenin gittiğim her yerinde, bu işlerle uğraşan insanlara haykırıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle göç ile ilgili iş ve işlemleri yönetiyor, kurguluyor ve yürütüyor. Bu çok iddialı bir sözdür."

Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ile diğer ilgililerin katıldığı program, stajlarını tamamlayanlara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.