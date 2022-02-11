Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşı uyardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşı uyardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşı uyardı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlıkların önüne geçilmesi adına apartman kapısının açık bırakılmaması ve zil çaldığında kim olduğunun sorulması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlıkların önüne geçilmesi adına apartman kapısının açık bırakılmaması ve zil çaldığında kim olduğunun sorulması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Yapılan istatistiklere göre hırsızlıkların yüzde 70'i gündüz saatlerinde meydana geldiği belirtiliyor. Bunun temel nedenlerinden biri de apartman kapısının açık bırakılması ve zil çaldığında diyafondan; zili çalanın kim olduğu sorulmadan veya tüpçü, postacı, sucu, benim gibi diye cevap veren tanımadığımız kişilere kapının açılması.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, vatandaşları ikametlerine yönelik basit ve etkili tedbirleri almalarını sağlamak, gündüz işlenen evden hırsızlık suçlarını önlemek amacıyla konutlarda kapı güvenliğini artırarak bilinçlenmeyi temin etmek adına Eskişehir genelinde çalışma başlattı. Emniyet görevlileri bu çalışma kapsamında müstakil ev ve apartman giriş kapılarına "Kapınızı Kapalı Tutun Çünkü Hırsızlar Açık Kapı Sever" uyarıları yazılı olan sitckerler yapıştırdı. Kapılarını bilinçsizce açan vatandaşların tanımadıkları kişilere karşı kapılarını açmamaları ve evden ayrılırken en az bir kere kapılarını kilitlemeleri konularında bilgilendirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşı uyardı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşı uyardı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşı uyardı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşı uyardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title