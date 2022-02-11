Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşı uyardı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlıkların önüne geçilmesi adına apartman kapısının açık bırakılmaması ve zil çaldığında kim olduğunun sorulması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Yapılan istatistiklere göre hırsızlıkların yüzde 70'i gündüz saatlerinde meydana geldiği belirtiliyor. Bunun temel nedenlerinden biri de apartman kapısının açık bırakılması ve zil çaldığında diyafondan; zili çalanın kim olduğu sorulmadan veya tüpçü, postacı, sucu, benim gibi diye cevap veren tanımadığımız kişilere kapının açılması.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, vatandaşları ikametlerine yönelik basit ve etkili tedbirleri almalarını sağlamak, gündüz işlenen evden hırsızlık suçlarını önlemek amacıyla konutlarda kapı güvenliğini artırarak bilinçlenmeyi temin etmek adına Eskişehir genelinde çalışma başlattı. Emniyet görevlileri bu çalışma kapsamında müstakil ev ve apartman giriş kapılarına "Kapınızı Kapalı Tutun Çünkü Hırsızlar Açık Kapı Sever" uyarıları yazılı olan sitckerler yapıştırdı. Kapılarını bilinçsizce açan vatandaşların tanımadıkları kişilere karşı kapılarını açmamaları ve evden ayrılırken en az bir kere kapılarını kilitlemeleri konularında bilgilendirildi. - ESKİŞEHİR