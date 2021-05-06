14 polise motosiklet eğitimi verildi
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14 polise motosiklet eğitimi verildi

14 polise motosiklet eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildiOrganize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sürüş alanında gerçekleşen ve 1 ay süreyle motosiklet temel eğitimi ve sürüş teknikleri eğitimi verilen polisler, motorize şahin ekiplerinde görev alacak.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildi

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sürüş alanında gerçekleşen ve 1 ay süreyle motosiklet temel eğitimi ve sürüş teknikleri eğitimi verilen polisler, motorize şahin ekiplerinde görev alacak.

Motosikletli trafik ekiplerinde görev yapan eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerin yıl boyunca planlanarak gerçekleştirileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

14 polise motosiklet eğitimi verildi
14 polise motosiklet eğitimi verildi
14 polise motosiklet eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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