Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor - Haberler
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Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor

Genç İhya Derneği, UNESCO 2021 Türkçe ve Yunus Emre yılı etkinlikleri kapsamında açtıkları sergiyle Yunus Emre'yi anlatıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Genç İhya Derneği, UNESCO 2021 Türkçe ve Yunus Emre yılı etkinlikleri kapsamında açtıkları sergiyle Yunus Emre'yi anlatıyor.

2021 UNESCO Yunus Emre ve Türkçe yılı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Valiliği önünde Yunus Emre'yi anlatan sergiler kuruldu. Eskişehir Genç İhya Derneği'nin açtığı sergide de Yunus Emre'yi anlatan broşürlerin yanı sıra Orta Asya'dan göçen Türkmenlerin dokuduğu halılar ve Yunus Emre'nin kabrinin tabloları bulunuyor. Eskişehir Valiliği önünde kurulan ve sadece bir gün kalacak sergilere ilgi ise yoğun oldu.

"Yunus Emre Hazretlerini anlatmak için buradayız"

Eskişehir Genç İhya Derneği Başkanı İsmail Enlioğlu, Yunus Emre'yi anlatmak için sergiyi kurduklarını belirtti. Etkinlikte kurulan sergilerin hiçbirinde ticari amaç güdülmediğini ve gönüllü olarak kurduklarını dile getiren Enlioğlu, "Valiliğimizin düzenlediği UNESCO 2021 Türkçe ve Yunus Emre yılı etkinlikleri kapsamında vilayet meydanında İhya Derneğimizin sergisini açtık. Genç İhya Derneği olarak Yunus Emre Hazretlerinin yaşam öyküsünü ve tasavvuf olan hayatını hasbelkader anlatmak için buradayız. Topluma Yunus Emre'nin sevgi, barış ve hoşgörü dilini toplumun en hassas olduğu bu dönemde herkese tanıtmaya davet ediyorum. Sergimizde tanıtım broşürümüz, Yunus Emre Hazretlerini anlattığımız broşür, Fethi ve Medeniyet isimli dergi, Orta Asya'dan göçen Türkmenlerin kendi elleriyle işlediği ilmek ilmek dokuduğu halılarımız var. Bugün burada yapılan tüm faaliyetler gönüllülük esası altında yapılıyor. Bugün burada kimse bir şey satmıyor sadece sergileniyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor

Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor

Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor

Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor

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Haber: Eskişehir İhya Derneği açtığı sergide Yunus Emre'yi anlatıyor - Haberler
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