Eskişehir ihracatına 430 milyon dolarlık destek
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Eskişehir ihracatına 430 milyon dolarlık destek

29.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:47
Eskişehir ihracatına 430 milyon dolarlık destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Eskişehir'de ilk banka şubesini açan Türkiye İhracat Kredi Bankası-Türk Eximbank'ın, 2020 yılında şehir ihracatına 249,7 milyon dolarlık kredi ve 180,4 milyon dolar sigorta desteği ile toplamda 430.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Eskişehir'de ilk banka şubesini açan Türkiye İhracat Kredi Bankası-Türk Eximbank'ın, 2020 yılında şehir ihracatına 249,7 milyon dolarlık kredi ve 180,4 milyon dolar sigorta desteği ile toplamda 430.1 milyon dolarlık destek sağladığını açıkladı.

Desteğin yanı sıra bankanın Eskişehir sanayisine ve ihracatına 180,4 milyon dolar sigorta desteği oluşturduğunu belirten Özeçoğlu, "ESO olarak ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen malların çeşitlendirilmesi ve ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması hedefiyle bir dizi projeyi hayata geçirdik. Bunlar arasında en önemlilerinden biri Türk Eximbank Şubesi'ni bu yılın başında şehrimize kazandırmaktı. İhracatçı üyelerimiz ile Türk Eximbank arasında köprü oluşturacak şubede Odamız binasında hizmetlerini sürdürüyor" dedi.

"2021 yılı daha çok ihracat yapıp daha çok dünya pazarına ulaşacağımız bir yıl olacak"

Türk Eximbank Eskişehir Şubesi'nin faaliyetlerine başladığı 2020 yılbaşından bugüne kadar Eskişehir ihracatına 249,7 milyon dolar ihracat kredisi verdiğini hatırlatan Özeçoğlu, Covid-19 salgının başladığı günden bu güne banka talep eden ihracatçı üyelerimize önemli destekler sağladı. Bizde bu zor süreçte ihracatçılarımızın uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması noktasında projelerimizle yanlarında olduk. Umuyoruz 2021 yılı daha çok ihracat yapıp daha çok dünya pazarına ulaşacağımız bir yıl olacak" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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