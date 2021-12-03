Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı

ESKİŞEHİR (İHA) - Bu yıl Eskişehir ihracatının tüm olumsuzluklara rağmen artış kaydettiğini ifade eden Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kasım ayında 113,3 milyon Dolar olarak gerçekleşen Eskişehir ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26'lık bir artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) açıkladığı rakamlarda da görüldüğü üzere şehrimiz ihracatı yükselişini sürdürüyor" dedi.

İhracatta 2021 yılı boyunca ortaya konulan performansın Kasım ayında da devam ettiğini belirten Kesikbaş, "TİM tarafından açıklanan verilere göre, ülkemiz ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız olarak kayıtlara geçti. Eskişehir Ocak-Kasım ihracat rakamı da bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 1 milyar dolar eşiğini geçerek 1,05 milyar dolar oldu. Hammaddeden, nakliyeye kadar oluşan bazı olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız üretmekten, yurt dışına satmaktan vaz geçmediler. Bu önemli başarıya imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı ve üyelerimizi gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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