Eskişehir iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Eskişehir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Eskişehir iftar saati kaç? Eskişehir iftar vakti nedir? Eskişehir'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 1. gününde Eskişehir iftar saati sorgulanmaya başlandı. Eskişehir'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 24 Nisan Cuma günü Eskişehir iftar saati kaç? Eskişehir iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Eskişehir iftar saa

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle Eskişehir halkı, imsak vakti 04:18'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Eskişehir iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Eskişehir iftar saati kaçta? İşte, Eskişehir iftar vakti:

24 Nisan Cuma günü Eskişehir iftar saati:19:52

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN ESKİŞEHİR 2020

HADİSLERLE İSLAM

Enes"ten nakledildiğine göre… Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Şeytan, kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır."

(M5678 Müslim, Selâm, 23: B3281 Buhârî, Bed"ü"l-halk, 11)

Ebû Saîd el-Hudrî"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "İblis, Rabbine "Senin izzetin ve celâlin üzerine yemin ederim ki ruhları (bedenlerinde) olduğu sürece âdemoğullarını saptırmaya devam edeceğim." demiş, Allah da "İzzetim ve celâlim hakkı için, onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım." karşılığını vermiştir."

(HM11264 İbn Hanbel, III, 29)

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Abdullah b. Mes"ûd"dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Âdemoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle (meleğin telkinini) hissederse bunun Allah"tan olduğunu bilsin ve Allah"a hamdetsin. Kim de diğerini (şeytanın vesvesesini) hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah"a sığınsın."

(T2988 Tirmizî, Tefsîru"l-Kur"ân, 2)

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Sebre b. Ebû Fâkih"in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Şeytan, her fırsatta âdemoğlunun karşısına çıkar. İslâm"a giden yolda da önüne çıkar ve "Sen şimdi Müslüman olup dinini, babanın ve atalarının dinini terk mi edeceksin?" der. O kişi şeytanı dinlemez ve Müslüman olur..."

(N3136 Nesâî, Cihâd, 19)

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Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Mümin, tıpkı sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi, şeytanlarını yorar (zayıf düşürür)."

(HM8927 İbn Hanbel, II, 380)