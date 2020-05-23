Eskişehir iftar saati: 23 Mayıs 2020 Cumartesi Eskişehir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Eskişehir iftar saati kaç? Eskişehir iftar vakti nedir?
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Eskişehir iftar saati: 23 Mayıs 2020 Cumartesi Eskişehir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Eskişehir iftar saati kaç? Eskişehir iftar vakti nedir?

Eskişehir'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Eskişehirli hemşerielrimiz gününde Eskişehir iftar saati sorgulamaya başlandı. Eskişehir'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Eskişehir iftar saati: 23 Mayıs 2020 Cumartesi Eskişehir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Eskişehir iftar saati kaç? Eskişehir iftar vakti nedir?
23.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:36

Buna göre, 23 Mayıs 2020 Cumartesi Salı günü Eskişehir iftar saati kaç? Eskişehir iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Eskişehir iftar saatleri… Ramazan nedeniyle Eskişehir halkı, imsak vakti en son 04:43'de oruç için niyetlendi. Peki, Eskişehir iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Eskişehir iftar saati kaçta? İşte, Eskişehir iftar vakti:

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Eskişehir iftar saati:20.20

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Fatiha Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: 1- "Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi'l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni'r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi'd-dîn. 5- İyyâke na'budu ve iyyâke neste'în. 6- İhdine's-sırâta'l-mustakîm. 7- Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Ğayri'l-meğdûbi aleyhim ve le'd-dâllîn."

Anlamı: 1- "Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 2- Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. 3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm'dir. 4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. 5- (Ey Allah'ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz. 6- Bizi dosdoğru yola ilet. 7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil."

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