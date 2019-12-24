Eskişehir için dijital dönüşüm başladı

24.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:19

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Dijital Dönüşüm Zirvesi ve Fuarı, dijital sektörünün profesyonel yöneticileri ve iş dünyasını Eskişehir'de buluşturdu.



ESO ve Digit4Anarolia katkıları ile düzenlenen Dijital Dönüşüm Zirvesi ve Fuarı, Türkiye'nin önde gelen kamu kurumlarını, iş ve teknoloji dünyasını da bir araya getirdi. Türkiye'de kurumların ihtiyaçlara daha hızlı yanıt vererek, daha akıllı hizmet ve ürünler sunabilmesini sağlayan dijital dönüşümü odağına alan zirvede; dönüşümün Eskişehir'e sağlayacağı katma değerlere odaklanıldı. Eskişehir Dijital Dönüşüm Zirvesi açılışı bugün yoğun katılım gerçekleştirildi.



"Güçlü bir kentteyiz"



Dijital Dönüşüm ana başlığında yapılan zirvenin açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bugüne aslında bir ilk diyebiliriz. Beyin ve zihin olarak entelektüel yapısı çok güçlü bir kentte yaşıyoruz. Bizim için aslında dijital dönüşümün önce zihinlerde başlaması gerekiyor. Ondan sonra kök salsın ve daha ileriye gidebilsin, bu nedenle en güzel kentin Eskişehir olduğunu düşünüyorum. Bu iş bilgi işlem, bilişim, yazılım, donanım gibi alanlarında herkesi kapsasın, mutlaka ticarileşsin, bütün kentin envanterini kapsasın dedik. Yani kenti kampüs haline getirmemiz gerekiyor. Bu zirveyi de bir start-up olarak görelim" diye konuştu.



"Rekabet dijitalden geçiyor"



Konuşmasında dünyada rekabet edebilmenin yolunun dijital dönüşümleri takip etmek, bu dönüşümleri ilerletebilmekten geçtiğini vurgulayan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Digit4Anatolia'nın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu etkinliğin, Üniversite-Sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olması dolayısıyla tebrik ediyor ve ESO'ya çalışmaları için teşekkür ediyorum. Hayatımıza baktığımızda perakende, enerji, hizmet ve imalat sektörlerine kadar tüm sektörlerde dijital dönüşümü görüyoruz. Dünya ile rekabet edebilmemiz için dijital dönüşümü ilerleterek, takip etmemiz gerekiyor. Küçük işletmelerden başlayarak tüm işletmelerin, kamu kurumları dahil dijital dönüşümayakta kalmaları için yakalamaları gerekiyor. Bu bağlamda Eskişehir'de böyle bir farkındalık oluşturan bu etkinlik için tüm emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" diye belirtti.



"Bugünden itibaren daha büyük bir güçle Digit4Anatolia'yı büyütmeye başlayacağız"



Dijital Dönüşüm ana başlığında yapılan zirvenin açılışında konuşan, Digit4Anatolia Kurucu Üyesi ve ESO Üyesi Taşkın Kızıl, "Bazıları dijitalleşmedeki değişimi 4.0 olarak tanımlasa da bize göre bu değişim, dijital dönüşüm olarak daha tanımlayıcı. Sektör oyuncuları olarak taşın altına elimi koyduk ve ESO Yönetimi de dijital dönüşüm zirvesi fikrinin ete kemiğe bürünmesi için desteklerini esirgemediler. Bu kapsamda ESO Başkanı Sayın Celalettin Kesikbaş'a ve ESO Yönetimine şükranlarımızı sunuyorum. Bugün burada ilgili olan herkesi bir olmaya birlik olmaya davet ediyorum. Bugünden itibaren daha büyük bir güçle Digit4Anatolia'yı büyütmeye, geliştirmeye başlayacağız" açıklamalarında bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA