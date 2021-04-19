Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz
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Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz

Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yaşam Köyü'nde bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yaşam Köyü'nde bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Ataç, "Kentimiz için yapacağımız daha çok iş var, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, belediye bünyesindeki merkezleri ziyaret ve incelemeleri devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda 2015 yılında hizmete açılan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen Başkan Ataç, yetkililerden sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"Kentimiz için yapacağımız daha çok iş var"

İncelemelerinin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Yaşam Köyümüz içerisindeki birimlerden hizmet alan bireyler (engelli öğrenciler, alzheimer hastaları, yaşlı konukevi sakinleri) ihtiyaçları doğrultusunda fizyoterapist eşliğinde buradan yararlanıyor. Aynı zamanda burada bulunan Beceri ve Sanat Atölyelerimizden, vatandaşlarımız da hizmet alıyor. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezimizde yürüme bantları ve kondisyon bisikletleri ile birlikte çeşitli fizyoterapi cihazları bulunuyor ve fizyoterapistlerimiz eşliğinde hizmet sunuyoruz. Burada sunulan hizmetler de sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak tamamen ücretsiz. Kent sakinlerimiz için hizmete açtığımız merkezlerin sorunsuz ve verimli biçimde işlemesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Kentimiz için yapacağımız daha çok iş var, Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz
Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz
Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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