Eskişehir iç sularında 3 ay sürecek olan av yasağı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir iç sularında 3 ay sürecek olan av yasağı başladı

15.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:18
Eskişehir iç sularında 3 ay sürecek olan av yasağı başladı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 2021 yılında iç sularda avlanma yasağı bugün 15 Mart tarihi itibariyle başladığını belirterek vatandaşların yasağa titizlikle riayet edilmesini rica etti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 2021 yılında iç sularda avlanma yasağı bugün 15 Mart tarihi itibariyle başladığını belirterek vatandaşların yasağa titizlikle riayet edilmesini rica etti.

Müdür Gümüş, yaptığı açıklamada, su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 5/1 ve 5/2 numaralı tebliğ hükümleri gereğince; 15 Mart - 15 Haziran 2021 tarihleri arasındaki üç aylık dönemde iç sularımızda mevcut sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali gibi balıkların amatör ve ticari amaçlı olarak avlanmasının yasak olduğunu belirtti.

Su ürünleri avcılığının yasak olduğu bu dönemde balıkçı gemilerinin de karaya çekilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'de görevli Su Ürünleri Kontrolörleri, Emniyet, Jandarma, Orman Muhafaza teşkilatları mensupları ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile belirlenmiş koruma ve kontrolle vazifeli diğer kamu görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerde yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacağını söyledi. Bu kapsamda ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için; ilde tatlı su balıklarının çoğunluğunun üreme dönemi olan 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasındaki mevcut av yasağına, vatandaşlarca titizlikle riayet edilmesini rica eden İl Müdürü Gümüş, ayrıca denetim esnasında görevli kamu personeline kontroller gerçekleştirilirken yardımcı olunmasının büyük önem arz ettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir iç sularında 3 ay sürecek olan av yasağı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir iç sularında 3 ay sürecek olan av yasağı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:23:09. #1.15#
title