Eskişehir Hukuki Araştırmalar Derneği, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı
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Eskişehir Hukuki Araştırmalar Derneği, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

Eskişehir Hukuki Araştırmalar Derneği, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Hukuki Araştırmalar Derneği, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasını kınadı.

Eskişehir Hukuki Araştırmalar Derneği, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasını kınadı.

Dernek adına yazılı açıklama yapan Başkan Yardımcısı Avukat Serhat Yener, Mescid-i Aksa'da yaşananların, sadece temel inanç ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmediğini, İsrail'in, yine terör ve güvenlik bahanesine sığınarak özelde Mescid-i Aksa, genelde de Kudüs'ün bütününü kendi topraklarına katma, bölünmez ve birleşmiş başkenti yapma hedefinde devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Mescid-i Aksa'da Müslümanların ibadet etme özgürlüklerinin kısıtlanması çabalarının ve ibadet için gelenlere sık sık, terör ve güvenlik bahanesiyle, öldürmeye kadar giden şiddete dayalı fiili müdahalede bulunulması gibi davranışların en kısa zamanda bitirilmesi gerektiğini kaydeden Yener, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Eskişehir Hukuki Araştırmalar Derneği, bölgede barışın ivedilikle sağlanmasının en temel yollarından birinin Filistin Devleti'nin dünyada tam anlamıyla tanınması ve haklarının iadesi olduğunu, İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği Doğu Kudüs'teki işgal ve iskan politikasının bir an önce bitirilmesinin zorunluluğunu ve nihai olarak İsrail'in Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu, İslam coğrafyasına ve dünya kamuoyuna duyurmayı bir görev bilmektedir. İsrail'in bu tür uygulamalarını nefretle kınıyor, vicdanını kaybetmemiş uluslararası camiayı ve Müslüman devletleri bir an önce önlem almaya ve seslerini yükseltmeye davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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