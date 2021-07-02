Eskişehir Hayvanat Bahçesi, bu hafta minik misafirlerini ağırladı
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Eskişehir Hayvanat Bahçesi, bu hafta minik misafirlerini ağırladı

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, bu hafta minik misafirlerini ağırladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir turizmine verdiği katkının yanı sıra çocuklara erken yaşta doğanın korunması ve yaban hayatının önemi konusunda eğitimler veren Hayvanat Bahçesi bu hafta minik misafirlerini ağırladı.

Pandemi normalleşme kararları ile birlikte hizmete tekrar açılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, ağırladığı binlerce ziyaretçinin yanı sıra Şehir Okulları İlkokul öğrencilerini misafir etti.

Pandemi sebebiyle çocuklar için düzenlenen atölyelere online olarak devam eden Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ni okullardan gelen talepler doğrultusunda okul gruplarını ağırlamaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak, Şehir Okulları'nın 15 kişilik ilkokul öğrenci grubu hayvanat bahçesini gezdi. Çocuklara tur sırasında hayvanların bakımı, beslenmesi gibi konularda bilgi veren yetkililer, gezi sonunda çocuklarla birlikte kapibaraları besledi.

Şehir Okulları İlkokul Bölümü Sınıf Öğretmeni Nur Özge Menşan, "Eskişehirli çocuklar gerçekten çok şanslı çünkü belediyelerimiz gerçekten çocuk odaklı hizmetler ve merkezler ile biz eğitimcilere son derece yardımcı oluyor. Hayvanat Bahçesi de çocukların hayvanları yakından tanıması ve hayvan sevgisi gelişimi açısından çok kıymetli bir merkez. Hep birlikte burada hayvanlara çok iyi bakıldığını gördük, çocuklarımız elle besleme yaptılar hayvanlara temas ettiler. Ben bu merkezi Eskişehir'e kazandıran Sayın Büyükerşen'e ve burada bizi misafir eden bahçe yetkilileri ile emek veren tüm personele teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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