Eskişehir Hayvanat Bahçesi 2,5 aylık vaşağa sahip çıktı

Eskişehir'in önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen ve her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, aynı zamanda yaban hayatı hayvanlarını kurtarma ve rehabilitasyon merkezi olarak çalışıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından yaklaşık 2,5 aylıkken(doğada)yaralı halde bulunan ve Ankara Üniversitesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra doğada barınmakta zorlanacak olan vaşak, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin talebiyle Eskişehir'e getirildi. 2.5 aylıkken yaralanan ve 4 ay tedavisi süren vaşağın insanlara alıştığını, bu sebeple doğaya adapte olamayacağını ifade eden yetkililer, doğal ortamında avlanması zorlaşan ve hayatta kalma şansı düşen vaşağa Eskişehir'in sahip çıktığını belirttiler.

Konuyla ilgili bilgi veren Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Avrasya vaşağının bahçenin en yeni üyesi olduğunu ve tüm kontrollerinin ardından bahçede yerini aldığını belirttiler. Yetkililer "Doğada yavru vaşaklar 10-11 aylık olana kadar anneleriyle vakit geçirerek avlanmayı öğrenirler. Bu yavrunun böyle bir şansı olmadığından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililerle ve Ankara Üniversitesi hocalarımızla görüşerek gerekli yasal izinleri alıp vaşak yavrusunun Eskişehir Hayvanat Bahçesinde koruma ve bakım altına alınmasını sağladık. Bu görüşmeler ve izin süresince vaşağın normal habitatına uygun olacak şekilde barınak tasarımını oluşturduktan sonra vaşağın Ankara'dan bahçemize transferini gerçekleştirdik" dedi. Yaban hayatının önemli bir parçası olan vaşakların da insanoğlunun tehdidi altında bulunduğunu belirten yetkilileri, World Conservation Union (Dünya Koruma Birliği)'in açıkladığı nesli tehlike altındaki 120 memeli türünden biri olan vaşağa sahip çıkmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Hayvanat Bahçesi'nin artış gösteren vaka sayıları nedeniyle ziyarete kapalı olduğunu belirten yetkililer, salgının kontrol altına alınması ve bahçenin ziyarete alınmasıyla birlikte vatandaşların vaşağı yakından görebileceğini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler