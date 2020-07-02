ESKİŞEHİR Halk pazarında sosyal mesafe unutuldu - TEKRAR
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ESKİŞEHİR Halk pazarında sosyal mesafe unutuldu - TEKRAR

TEKRARESKİŞEHİR'de sokağa kurulan halk pazarında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmediği görüldü.

02.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:08

TEKRAR

ESKİŞEHİR'de sokağa kurulan halk pazarında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmediği görüldü. Kimileri koronavirüs salgınından korunmak için siperli maskeli kullanırken, bazılarının da alış veriş sırasında maskelerini çene altına indirdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında yoğun kalabalık dikkat çekti. Sabah saatlerinden itibaren pazarda kalabalık artarken, maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulduğu görüldü. Alışveriş yaparken bazılarının maskesini çene altına indirdiği gözlenirken bazılarının da alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uymadı.

İnsanların koronavirüs tedbirlerinin devam etmesine rağmen özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat etmediğini ifade eden Mehmet Aydın, 'Dışarıya çıkarken eldiven, maske takıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kalabalığa girmemeye dikkat ediyorum o yüzden pazara erken saatte geldim. Pazar yerinde sanki hiçbir şey olmamış gibi bir görünüm var. Maskesiz çok insan var. Sosyal mesafeyi de görüyorsunuz işte iç içe herkes, aynı önceki dönem gibi. Vallahi kimsede korku yok. Böyle giderse hastalık devam eder. İnsanların birbirlerine saygılı olması lazım, o da yok" dedi. Zabıta ekipleri pazarda gezerek vatandaşlara sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.

ESKİŞEHİR Halk pazarında sosyal mesafe unutuldu - TEKRAR

Kaynak: DHA

Manşet

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