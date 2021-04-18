Eskişehir güne çamurlu başladı
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Eskişehir güne çamurlu başladı

Eskişehir güne çamurlu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birkaç gün önce uyarısı yapılan çamur yağışının izleri Eskişehir'de bugün araçların üzerinde görüldü.

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Birkaç gün önce uyarısı yapılan çamur yağışının izleri Eskişehir'de bugün araçların üzerinde görüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye taşınacak olan tozun, bölgede görülecek yağışla birlikte yere inmesi bekleniyordu. Dün akşam saatlerinde Eskişehir'de yağan yağmur sonrası araçların üzerinde çamur izleri oluştuğu görüldü. İzin belgesi olup dışarıya çıkan insanlar araçların üzerindeki izleri görünce şaşkınlık yaşadı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir güne çamurlu başladı
Eskişehir güne çamurlu başladı
Eskişehir güne çamurlu başladı
Eskişehir güne çamurlu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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