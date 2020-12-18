Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası
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Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası

18.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:14
Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve terör örgütüne yardım etmek suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve terör örgütüne yardım etmek suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün sözde askeri yapılanmasında görev aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet A. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet A'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Bayram K. ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Bayram K'yi 1 yıl 13 ay hapisle cezalandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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