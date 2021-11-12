Eskişehir Göç İdaresinden "Staj Seferberliği"ne destek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Staj Seferberliği" programına destek verdi.

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Staj Protokolü" kapsamında Hukuk'tan Sosyal Hizmetlere, Uluslararası İlişkilerden Sosyoloji bölümüne kadar 82 üniversite öğrencisi stajlarını tamamladı.

Öğrencilere stajlarının ardından Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki bu tecrübelerini kısa bir video çalışmasıyla paylaştı.

Birçok farklı kültürle bir arada olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren öğrenciler, staj süresince edindikleri tecrübelerini anlattı.

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