Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl Finalini gerçekleştirdi
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Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl Finalini gerçekleştirdi

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Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl Finalini gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği 'Münazara Ligi' yarışmasın il finali ve ödül töreni Odunpazarı Gençlik Merkezinde yapıldı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği 'Münazara Ligi' yarışmasın il finali ve ödül töreni Odunpazarı Gençlik Merkezinde yapıldı.

Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği yarışma, 18-24 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinin katılımı ile iki kişilik takımlarla gerçekleştirildi. Gençlerin duygu düşüncelerini doğru ve sistematik bir biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak, spordan sanata tarihten bilim-teknolojiye kadar birçok konuda bilgi birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen münazara yarışması Odunpazarı Gençlik Merkezinde yapıldı. Program sonunda jüri üyeleri gençleri tebrik ederek dereceye giren takımların ödüllerini takdim etti. İl birincisi olan Selen ve Nur Beyza isimli gençler bölge finaline gitmeye hak kazanarak Eskişehir'i temsil edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl Finalini gerçekleştirdi
Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl Finalini gerçekleştirdi
Eskişehir Gençlik Hizmetleri, Münazara Ligi İl Finalini gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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