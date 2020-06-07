Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu üyeleri sokak hayvanlarını besledi
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Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu üyeleri sokak hayvanlarını besledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Genç Girişimciler Kurulunun (GGK) ortak başlattığı sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında ikinci kez sokak hayvanlarını besleme çalışması yapıldı.

Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu üyeleri sokak hayvanlarını besledi
07.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:00

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Genç Girişimciler Kurulunun (GGK) ortak başlattığı sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında ikinci kez sokak hayvanlarını besleme çalışması yapıldı.

ESO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal alanlarda aşırı hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için düzenlenen etkinliğe, Eskişehir GGK İcra Komitesi Başkanı Bora Mehmet Osmalı öncülüğünde ESO Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya ve oda personeli ile GGK İcra Komitesi üyeleri katıldı.

Katılımcılar, besleme alanındaki noktalara mama ve su bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmalı, sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Osmalı, "Özellikle merkezden uzakta olan hayvanların kolayca beslenebilmesi adına mama ve su bırakma çalışmaları yapıyoruz. Sokaktaki canların su ve yiyeceklerini temin etmek, onlara sahip çıkmak bizim insani görevimizdir. Havaların ısınmasıyla suya olan ihtiyaçlarını göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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