Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Kurt'u ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Kurt'u ziyaret etti

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Kurt'u ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Haziran ayında gerçekleştirilen Genel Kurulda yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyen Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti (EGC), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Özyazıcı, Hakkı Sağlam, Muharrem Esen, Kemal Atlan ve Hakan Türktan katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un daima yerel basının yanında olduğunu söyleyen Karaca, yerel basının karşılaştığı zorlukları Başkan Kurt ile paylaştı. Pandemide sokağa çıkma yasaklarının yerel basını olumsuz etkilediğini dile getiren Karaca, Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesinin zaten zorda olan yerel basını olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Basının demokrasinin en önemli unsuru olduğunu vurgulayan Karaca, Başkan Kurt'a yerel basına verdiği destekler için teşekkür etti.

EGC Başkanı Karaca ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Eskişehir'de güçlü bir yerel basın olduğunu ifade ederek, bu gücün devam etmesi gerektiğini dile getirdi. "Basın demokrasinin olmazsa olmazı. Özgür, objektif basına tüm Türkiye'nin ihtiyacı var" diyen Kazım Kurt, EGC Başkanı Karaca ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bakan Muş: 'Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.
Bakan Muş: "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.
Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Selin Şekerci Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Kurt'u ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:24:26. #1.14#

title