Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Kurt'u ziyaret etti

Haziran ayında gerçekleştirilen Genel Kurulda yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyen Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti (EGC), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Özyazıcı, Hakkı Sağlam, Muharrem Esen, Kemal Atlan ve Hakan Türktan katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un daima yerel basının yanında olduğunu söyleyen Karaca, yerel basının karşılaştığı zorlukları Başkan Kurt ile paylaştı. Pandemide sokağa çıkma yasaklarının yerel basını olumsuz etkilediğini dile getiren Karaca, Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesinin zaten zorda olan yerel basını olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Basının demokrasinin en önemli unsuru olduğunu vurgulayan Karaca, Başkan Kurt'a yerel basına verdiği destekler için teşekkür etti.

EGC Başkanı Karaca ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurt, Eskişehir'de güçlü bir yerel basın olduğunu ifade ederek, bu gücün devam etmesi gerektiğini dile getirdi. "Basın demokrasinin olmazsa olmazı. Özgür, objektif basına tüm Türkiye'nin ihtiyacı var" diyen Kazım Kurt, EGC Başkanı Karaca ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler