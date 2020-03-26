Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi Eskişehir Garı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında termal kamera takıldı.

Eskişehir Garı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında termal kamera takıldı.

TCDD Genel Müdürlüğünün dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra yoğunluğun fazla olduğu gar ve istasyonlara termal kamera sistemi kurulmaya başlandı.

Günlük yüzlerce yolcunun taşındığı Eskişehir Garı'nın girişlerine yerleştirilen termal kamera sayesinde yolcuların vücut ısısı tespit ediliyor. Yüksek ateş görünen yolcular ise sağlık görevlilerince müşahedeye alıyor.

Bu arada garda görev yapan personel de maske ve eldiven takarak koronavirüse karşı önlem alıyor.

Kaynak: AA