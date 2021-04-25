ESKİŞEHİR - "Evofone ESOK Rallisi" Eskişehir'de sürüyor
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi" ikinci gününde yerli ve yabancı 180 sporcu yarıştı.
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi" ikinci gününde yerli ve yabancı 180 sporcu yarıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar