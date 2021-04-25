ESKİŞEHİR - "Evofone ESOK Rallisi" Eskişehir'de sürüyor
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ESKİŞEHİR - "Evofone ESOK Rallisi" Eskişehir'de sürüyor

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi" ikinci gününde yerli ve yabancı 180 sporcu yarıştı.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi" ikinci gününde yerli ve yabancı 180 sporcu yarıştı.

ESKİŞEHİR - 'Evofone ESOK Rallisi' Eskişehir'de sürüyor
ESKİŞEHİR - 'Evofone ESOK Rallisi' Eskişehir'de sürüyor
ESKİŞEHİR - 'Evofone ESOK Rallisi' Eskişehir'de sürüyor
ESKİŞEHİR - 'Evofone ESOK Rallisi' Eskişehir'de sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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