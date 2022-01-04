Eskişehir ETİ Kek Fabrikası'nda nitrik asit tankı patladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir ETİ Kek Fabrikası'nda nitrik asit tankı patladı

Eskişehir ETİ Kek Fabrikası'nda nitrik asit tankı patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ETİ Kek Fabrikası'nda nitrik asit tankı patladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ETİ Kek Fabrikası'nda nitrik asit tankı patladı. Yaşanan kazada ölü ve yaralı olmazken çalışanlar tahliye edildi.

Kaza, saat 16.55 sıralarında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ETİ Kek Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın nitrik asit tankında patlama meydana gelmesi üzerine olay 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Hemen bölgeye Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada ölen ve yaralanan olmadığı belirlenirken, çalışanlar tahliye edildi. Ekipler, fabrikada havalandırma çalışmaları başlattı.

Öte yandan bölgeye, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi de talep edildi. - ESKİŞEHİR

Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

 Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

 Gizli buzlanma nedeniyle 20 araç birbirine girdi, 31 kişi yaralandı

Gizli buzlanma nedeniyle 20 araç birbirine girdi, 31 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title