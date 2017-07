Eskişehir Eskişehirspor Taraftarlarından Meşaleli Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Eskişehirspor'un 52'nci kuruluş yıldönümünü taraftarlar Porsuk Çayı kıyısında meşaleler yakarak kutladı.



Eskişehirsporlu taraftarlar her yıl geleneksel olarak kuruluş tarihi olan 19 Haziran'da gerçekleştirdikleri kuruluş yıldönümü kutlamasını gecikmeli olarak bugün akşam yaptı. Taraftarların oluşturduğu 'Bando Es Es' grubu Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda Eskişehirspor'un marşlarını çaldı. Porsuk Çayı'nın her iki kıyısı ile köprü üzerini dolduran yüzlerce taraftar da takımlarına tezahüratta bulundu. Eskişehirsporlu taraftarlar, futbolcuların tekneyle geldiği sırada yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak 52'nci yıl kutlamasını gerçekleştirdi.



Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri yaptığı konuşmada Bugün burada maalesef bir kutlama, eğlence yapamıyoruz. Her sene yıl dönümümüzü çok coşkuyla kutluyorduk. 52'nci yılımız böyle buruk bir şekilde geçiyor. Hepinizin bildiği gibi Eskişehirsporumuz kapanma noktasına geldi, yönetim kurulu bulunamadı. Mevcut durumumuz çok acı, kulübün çok büyük borcu var. Onun altına her babayiğit kolay kolay giremiyor dedi.



Eskişehirspor Takım Kaptanı Erkan Zengin ise, Bugün burada belki de tarih yazacak arkadaşlarımızla beraber buradayız. Ben bir Eskişehirsporlu olarak olaylardan dolayı çok üzgünüm. Belki bu sezon istediğimizi yakalayamadık. Bir sene önce yine buradaydık, söz verdik size o sözü tutamadık. Siz buradaysanız bu 8 futbolcu ve daha iyi transferler bu hafta İnşallah gelecek, çok iyi olacak diye konuştu.