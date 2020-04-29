ESKİŞEHİR Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, 10 bin maske üretti
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ESKİŞEHİR Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, 10 bin maske üretti

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, 10 bin maske ürettiESKİŞEHİR Olgunlaşma Enstitüsü kurduğu atölyede 10 bin kadar yıkanabilir maske yaparken, koronavirüsle mücadele de doktorlar içinde tek kullanımlık cerrahi önlük üretiyor.

ESKİŞEHİR Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, 10 bin maske üretti
29.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:08

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, 10 bin maske üretti

ESKİŞEHİR Olgunlaşma Enstitüsü kurduğu atölyede 10 bin kadar yıkanabilir maske yaparken, koronavirüsle mücadele de doktorlar içinde tek kullanımlık cerrahi önlük üretiyor. Enstitünün usta öğreticilerinden Halide İşbecer, atölye her gün koşa koşa geldiklerini ifade ederek, 'Her gün dua ile başlıyoruz ve bugün kaç tane yapabiliriz, ne kadar çok çıkartabiliriz hırsı ile çalışıyoruzö dedi.

Koronavirüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maske gelirken, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü kurduğu atölyede 10 bin kadar yıkanabilir kumaş maske üreterek sürece büyük destek veriyor. Eskişehir'in yanı sıra farklı illerden gelen talepleri de karşılayan enstitü doktorlar içinde tek kullanımlık cerrahi önlük dikiyor. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde 25 yıllık usta Öğretici olan Halide İşbecer, her gün daha fazla maske ve önlük üretebilmek çalıştıklarını ifade ederek, 'Bu işi yaparken biz evvela besmele ile bu işe başlıyoruz ve her yaptığımız üründe de giyen doktorlar şifa versin, baktıkları hastalar da şifa bulsunlar diyerek başlıyoruz. Her gün dua ile başlıyoruz ve bugün kaç tane yapabiliriz, ne kadar çok çıkartabiliriz hırsı ile çalışıyoruz. Müdüre hanımın desteği ile her sabah koşa koşa geliyorum, akşam 17.00'da mesai bitiyor olmasa daha da kalıp çalışacağım. Bir tane daha fazla, bir kişiye daha fazla ulaşabilirsek bizim için en büyük mutluluk buö dedi.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen da koronavirüs sürecine ellerinden geldiği kadarıyla destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Atölyenin kurulmasından bu yana 10 bin kadar yıkanabilir kumaş maske üreterek talep eden resmi kurumlara ve sağlık çalışanlarına ulaştırdıklarını kaydeden Gülşen, 'Koronavirüs çıktığı günden beri ben ve personelim ne yapabiliriz diye hep düşündük. Çok şükür gelen siparişler ve talepler üzerine bu işe başladık. Şu an sahada olan, bu hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarımız, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları olmak üzere herkesin talebini karşılamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 10 bin adet maske ürettik. Cerrahi önlük dikmeye devam ediyoruz. Talep geldikçe talebi karşılamaya devam ediyoruz. Hakikatten burada bir gönül işi var. Burada çalışan arkadaşlarım ve ben bu işe gönlümüzü koyduk, yüreğimizi koyduk. Çok şükür ihtiyaçları bir nebze de olsa karşılamaya çalıştık ve karşılamaya da devam edeceğizö diye konuştu.

ESKİŞEHİR Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, 10 bin maske üretti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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